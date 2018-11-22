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此内容发布于2018年11月22日 上午6:20 最后更新 - 2018年11月22日 -06:20

（法新社仰光22日电） 缅甸一年一度点灯节的噪音问题，不仅引发居民抱怨，网路更疯传佛祖乞求带扩音器男子安静的讽刺画。关于这个宗教习俗应否伴随各种现代化喧闹活动，正在缅甸掀起论战。

缅甸有高达9成的佛教人口，在佛教结夏安居后的10月和11月期间，全国各地都有争取捐献的活动，宗教季节在点灯节达到高峰。今年点灯节将在今天深夜结束，人潮最后会前往游乐场庆祝或在街头开派对。

但在缅甸商业首都仰光的部分居民，却希望活动的音量降低。因为这时期透过扩音器传出的宗教吟颂、传道和乞求捐献声量，会和电子舞曲音乐、缅甸饶舌乐和闹哄哄的夜晚比大声。

28岁的银行职员奈亚（Nyein Myat，译音）告诉记者说：「我不相信佛祖会喜欢这样…佛祖喜欢平静。」她还说，姊妹被噪音吵得几乎无法读书。

然而在缅甸，由于当局须安抚国内强硬派佛教民族主义人士，且佛教信仰深植社会，因此几乎没有人采取行动请求宁静。

2016年，瓦城一名荷兰观光客只因拔去深夜播放传道声的扩音器电源插头，便遭到逮捕吃了3个月牢饭。

22岁在商店值夜班的敏绍（Min Saw，译音）说：「抱怨的人很多，但这是宗教活动季，因此难以提出抱怨或通报警察。…这个季节虽充满佛教徒善行，…但我们大多时候被惹毛。」

网路上也有人表达失望情绪。有幅画画着一名男子带着多个扩音器奔向森林里的佛祖，佛祖却举起手对他说：「亲爱的孩子，请停止你的噪音。」

一名缅甸艺术家则把孟克（Edvard Munch）名画「呐喊」（Scream）改成佛祖被噪音吓得用手��住耳朵，这类图像在缅甸社群媒体疯传。虽然多数人给予赞美，但有些人却感到愤怒。

35岁的音响工程师妙乔（Myo Kyaw，译音）说：「我们每天已经面临这么多噪音问题，这几天情况又更糟，…这是我们的传统，我爱这个传统，但噪音对人其实不好。」（译者：张正芊/核稿：严思祺）

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