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此内容发布于2018年6月26日 下午11:20 最后更新 - 2018年6月26日 -23:20

（法新社纽约27日电） 根据国际特赦组织今天公布的报告，缅甸军事首长与其他高级军官监督军方对洛兴雅穆斯林发动「系统性」攻击，指控他们犯下违反人道罪，呼吁国际刑事法院起诉。

缅甸去年8月展开军事镇压，迫使70多万名洛兴雅穆斯林逃出若开邦（Rakhine），联合国称这是「种族清洗」。

缅甸军方否认是针对没有国家的洛兴雅穆斯林，声称是在保护自己别受到2017年8月攻击警察哨所的穆斯林好战分子袭击。

不过，国际特赦组织（Amnesty International）新发布的报告说，军方总司令敏昂莱（Min Aung Hlaing）与另12名高阶军方和安全官员，监督经过精心策划的若开邦暴力行动。洛兴雅穆斯林在若开邦向来遭到边缘化。

报告说：「缅甸安全部队非法杀害数以千计的洛兴雅穆斯林，透过惨无人道的系统性行动，对洛兴雅人口进行种族清洗。」

国际特赦组织也指控安全部队从事性暴力、虐待、强制迁徙、焚烧市场与农田，让社区民众挨饿，逼得他们逃往他处。

报告说：「根据国际法，这些罪行等于犯下违反人道罪，因为这是在针对洛兴雅人口的广泛系统性攻击中犯下。」

报告说，一些高阶军事人物与边界防卫警察看着旗下单位直接从事据称的暴行，其他人知道下属所为，却没有出手干预、制止或惩罚这些罪行。

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