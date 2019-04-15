此内容发布于2019年4月15日 上午10:05

（法新社布鲁塞尔15日电） 欧洲联盟国家今天不顾法国反对，同意授权欧盟当局尽快和美国展开贸易谈判，以缓和大西洋两岸间紧张关系。

欧盟28个成员国数个月以来难以就授权展开协商达成一致意见。部分人士担忧，延后协商会导致欧盟和美国总统川普再度开打贸易战。

所幸欧盟成员国部长今天在卢森堡召开会议，通过授权欧盟协商「一份仅限于消除工业产品关税的协议」，和另一份专为移除非关税贸易壁垒的协议。

与会部长表示，这项授权排除农产品。欧盟主管贸易事务执行委员马姆斯壮（Cecilia Malmstrom）还说，这项议题形同欧洲的「红线」。

但美国官员曾表示，应将农产品纳入谈判项目。

马姆斯壮在布鲁塞尔举行的记者会上说：「我现在将和我们的美国伙伴联系，希望能安排一个日期，尽快展开首轮（谈判）。若我们同意开始磋商，我认为进展会相当迅速。」

马姆斯壮还强调，现任欧盟执行委员会（European Commission）有决心在5年任期于10月31日届满前完成谈判。

欧盟消息人士透露，在欧盟各国部长的卢森堡会议上，法国投票反对授权，比利时则弃权。

寻求一份有限贸易协议，是去年7月美欧达成贸易战休兵的重要元素。但美国9日又再威胁对价值110亿美元的欧洲输美货品加徵关税，令停火协议接近内爆。

至于巴黎对授权协商投反对票，是因为距离5月23至26日的欧洲议会选举只剩月余时间，担忧谈判会对国内选情造成影响。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

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