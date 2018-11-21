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此内容发布于2018年11月21日 上午1:50 最后更新 - 2018年11月21日 -01:50

（法新社华盛顿20日电） 美国总统川普今天暗示，可能出席明年的白宫记者协会晚宴。明年晚宴将打破传统，不再邀请谐星担任主讲嘉宾，改邀专门研究美国总统生平的历史学家契尔诺（Ron Chernow）。

川普入主白宫后，从没出席这项每年4月举行的活动。

川普推文说：「所谓的喜剧演员沃尔夫（Michelle Wolf）去年在白宫记者协会晚宴表现奇差，今年将是数十年来，他们首度邀请作家（担任主讲嘉宾）而非谐星。这是让这个垂死的夜晚和传统重整旗鼓良好的第一步！也许我会参加？」

沃尔夫在白宫记者协会晚宴开了一连串低俗玩笑、引发争议后，时任白宫记者协会会长塔莱夫（Margaret Talev）说，沃尔夫的行为「不符合」颂扬新闻自由和「重视礼节」的活动精神。

2019年4月27日举行的白宫记者协会晚宴将打破邀请谐星担任主讲嘉宾的传统，改邀历史学家和传记作家契尔诺。契尔诺最为人所知的着作是撰写美国首任财政部长汉密尔顿（Alexander Hamilton）和两位美国前总统等人的生平。

一年一度的白宫记者协会晚宴可追溯到1921年，从1980年至2017年，两党总统每年都会参与这项盛会，除了1981年，时任总统雷根（Ronald Reagan）因遭遇枪击需要休养不克出席。

川普入主白宫后，从未出席白宫记者协会晚宴，但他2011年曾以宾客身分与会。当时，前总统欧巴马在宴会上对在座的川普极尽嘲讽之能事，奚落他散播阴谋论，因为川普曾质疑在夏威夷出生的欧巴马没有有效的美国出生证明。（译者：刘文瑜/核稿：陈政一）

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