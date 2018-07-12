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此内容发布于2018年7月12日 上午8:35 最后更新 - 2018年7月12日 -08:35

（法新社首尔12日电） 北韩和美国原订今天开会讨论归还韩战殉难美军遗骸事宜，结果北韩官员并未现身；北韩事后向联合国军司令部军事停战委员会建议，会谈改于15日举行，并提升至将军层级。

南韩联合新闻通讯社（Yonhap News Agency）报导，联合国军司令部已向美国转达北韩的建议，目前仍在等待美方答覆。南韩政府消息人士指出，北韩可能希望美国派遣将领出席会谈，以早日敲定遗骸归还程序。

北韩和联合国军司令部上一次召开将军层级会议，是在2009年3月。

归还1950到1953年韩战阵亡美军遗骸，是北韩领导人金正恩和美国总统川普6月在历史性高峰会谈中所签署协议的一部分。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）上周访问平壤，试图充实前述推动北韩非核化协议的具体内容。他表示，五角大厦会在12日或前后派遣一个小组，在两韩交界和北韩官员讨论让韩战罹难美军归国安葬的问题。

韩联社引述南韩外交消息来源报导，一名美国官员今天在板门店（Panmunjom）共同警备区等候，但北韩官员并未出现。

未具名的南韩官员表示：「美方希望尽早在7月12日举行会谈，但北韩似乎未做好准备。」

前述官员说，「美国和北韩仍在磋商会谈时间」，美方希望很快就能正式宣布。（译者：陈宜君/核稿：陈政一）

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