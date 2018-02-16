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此内容发布于2018年2月17日 上午12:20 最后更新 - 2018年2月17日 -00:20

（法新社华盛顿16日电） 白宫今天公布报告指出，2016年网路攻击导致美国损失570亿至1090亿美元（约新台币1.7兆至3兆元），警告如果情况恶化，可能会对整体经济造成「溢出效应」。

白宫经济顾问委员会（Council of Economic Advisers）发表的报告寻求量化「针对公、私实体的恶意网路活动」，其中包括阻断服务攻击、数据外泄，以及窃取智慧财产及敏感的金融和策略资讯。

报告警告，部分「民族国家」可能会进行恶意行动，而且特别点名俄罗斯、中国、伊朗和北韩。

据报告，专家尤其担心，公路、电网、通讯系统、水坝和食品生产设施等所谓重要基础建设若遭到攻击，可能会产生严重的「溢出效应」，受害的不会只有攻击目标。

报告指出：「如果某间公司拥有重要的基础建设资产，对这间公司发动攻击，可能会扰乱整体经济。」

报告还说，专家也非常担心金融和能源部门遭遇网攻。

报告说：「这些部门除了与网路具有紧密关连，部门内部相互连结也相互依赖，因此遭遇毁灭性网攻，进而摧毁整体经济的风险最高。」（译者：周莉芳/核稿：卢映孜）

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