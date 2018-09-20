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此内容发布于2018年9月20日 上午7:20 最后更新 - 2018年9月20日 -07:20

（法新社新加坡20日电） 新加坡中止一家女佣介绍公司的执照，这家公司刊登网路广告出售印尼家庭帮佣，引发众怒，新加坡指控此行为「不尊重」，扬言提告。

新加坡有近25万名女佣，大多来自印尼或菲律宾贫穷地区，她们来到新加坡这个富有的小小城市国家，赚取比在故乡更高的薪资。

在监管严格的新加坡，印尼女佣的工作条件普遍被视为优于如马来西亚或中东等国，但是Carousell网路市集罕见引爆针对此议题的紧张情势。

用户maid.recruitment刊登的广告据称提供多名来自印尼的帮佣服务，有些广告将女佣标示为「已出售」。网路广告在印尼引发众怒，无政府组织「外劳关怀组织」（Migrant Care）抨击网路广告「不公平且贬低人」，网站随后移除这些广告。

新加坡人力部昨晚发布声明说，已中止职业介绍所SRC Recruitment LLP的执照，意味这家公司不能再为雇主介绍女佣，当局并着手调查是否提出控诉。

人力部说，9月14日得知有这些广告后，通知Carousell立刻彻下冒犯性广告。Carousell在亚洲多个国家营运。（译者：罗苑韶/核稿：刘学源）

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