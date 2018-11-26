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此内容发布于2018年11月27日 上午12:50 最后更新 - 2018年11月27日 -00:50

（法新社维也纳26日电） 奥地利法院今天决定让极右派地方议员韦柏（Bruno Weber）去参加课程，学习良好网路礼仪，因为他在社群媒体发表仇恨言论，用有贬义的字眼形容同志伴侣和有色人种，

韦柏是奥地利北方城镇阿姆斯泰登（Amstetten）议员，不久前在脸书留言批评奥地利联邦铁路公司（OeBB）家庭优惠卡的广告，说广告中一名白人男子和一名肤色较深男子抱着小婴儿的画面「肮脏」。

韦柏并用德文中相当于「黑鬼」的种族歧视性字眼及恐同言论诋毁两人。

韦柏因煽动仇恨而被起诉，但林兹（Linz）法院给了他一个选择的机会，若他同意参加由非政府组织「重新开始」（Neustart）去年底开始办的网路礼仪课程，就可避免遭刑事定罪。

重新开始表示，这个为期6个月的课程是打击网路仇恨言论的一部分，目的在让参与者「了解他们的行为为什么是错的，并学习如何在不诋毁他人的情况下表达意见」。

韦柏两年缓刑期间的举止行为将受到监控，缓刑期结束后，整起事件就算落幕。

韦柏接受上课的选项，并表示他是深夜几罐啤酒下肚后才写下恶毒言论。

他解释说，广告的照片并不符合他心目中的家庭形象，并补充说他不知道「黑鬼」一词是具冒犯性的。

根据奥地利司法部数据，煽动仇恨案件从2015年的516起增至2017年的827；同期间，相关案件成功起诉的数量从49起增至107起。

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