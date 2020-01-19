此内容发布于2020年1月19日 下午10:35

（法新社喀土穆20日电） 苏丹首都喀土穆园区内圈养5只「营养不良且生病」的非洲狮，网路上呼吁协助、拯救它们的声浪今天逐渐升高，有些人要求把这些狮子迁往环境较好的栖息处。

这5只狮子被关在喀土穆（Khartoum）高档区的古瑞希公园（Al-Qureshi Park）笼里，但数周来，食物和药品短缺导致狮子健康出问题。

沙勒（Osman Salih）在脸书贴文说：「当我在园区里看到这些狮子时，我非常震惊…它们已经瘦成皮包骨了。」他以#拯救苏丹动物（#Sudananimalrescue）标语发起网路联署。

「我敦促感兴趣的民众和机构一起来协助这些动物。」

园区人员和兽医表示，这些狮子的健康状况过去几周逐渐恶化，其中几只还瘦掉原本体重的近2/3。

园区经理哈贾（Essamelddine Hajjar）告诉法新社：「食物并非随时都可以取得，我们常常自掏腰包让它们饱餐一顿。」

苏丹在食物价格高涨、外币短缺的状况下，目前正处于持续恶化的经济危机中。

非洲狮的照片在社群媒体上疯传后，民众、志工和记者蜂拥到公园，想一睹狮子的情况。

一名法新社记者逛了园区后表示，其中一只狮子被绳子绑着，用滴管喂食它液体，让它慢慢从脱水情况中恢复。

另外，笼子旁还有散落一地的腐烂肉块，上头布满了苍蝇。

另一名园区人员说，园内的整体情况也会影响动物健康。

园里其中一名动物照护员马默德（Moataz Mahmoud）说：「它们饱受严重疾病所苦，生病了且看似营养不良。」

国际自然保育联盟（International Union for Conservation of Nature）将非洲狮列为「易危物种」（vulnerable species）。

根据估计，在1993年到2014年期间，全球非洲狮数量下滑43%，目前仅剩约2万只。（译者：黄靖贻/核稿：刘文瑜）

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