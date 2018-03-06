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此内容发布于2018年3月6日 下午10:35 最后更新 - 2018年3月6日 -22:35

（法新社布鲁塞尔6日电） 国际保护儿童团体今天公布的一项最新研究指出，接近1/3网路儿童性虐待影像与男童有关，而且男童经常承受最大惊恐，显示问题比想像中要严重。

国际刑警组织（Interpol）与总部在曼谷的国际反儿童商业性剥削组织（ECPAT）联合发布这份研究，审阅了线上超过100万照片及影像，得到以上发现。

ECPAT代表勒米诺（Marie-Laure Lemineur）在布鲁塞尔的记者会上表示，「在这些性虐影像中，男童出现的数量比我们一开始想像得要多。」

报告指出，这些照片或影片当中身分不明的受害者里，女童约占64.8%，男童占31.1%，两性都有的是4.1%。

报告指出，「针对男童的性虐待，严重程度通常更高」，并补充表示，无论男女，年纪越小的孩童「受虐可能更加严重」。

ECPAT及欧洲警政署（EUROPOL）官员表示，这项发现很重要，并且需要进一步研究，因为一般认为，相较于男童及幼童来说，女童及年长孩童比较可能受虐，但报告指出情况并非如此。

其中有部分的受害者甚至是婴儿与学步阶段的幼儿。报告并为受害程度提出评估，案例包括裸露、猥亵动作、明确性行为、强暴、严重施暴，另外还有性虐待、人兽交。（译者：林宏翰/核稿：郑诗韵）

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