此内容发布于2019年5月13日 上午1:35

（法新社可伦坡13日电） 脸书一则贴文在斯里兰卡多个城镇掀起反穆斯林暴乱，继复活节伊斯兰激进分子发动爆炸攻击后，当局今天再度暂时封锁脸书等部分社群媒体网络及通讯软体。

脸书一则贴文昨天引发争端，西海岸城镇齐洛（Chilaw）有数十名民众和基督教团体朝清真寺及穆斯林商家扔掷石头。

维安部队朝天空鸣枪示警，驱散群众，但暴力情形仍扩散至附近城镇，当地穆斯林商家同样遭到攻击。

事件开端疑因38岁穆斯林男子海斯玛（Abdul Hameed Mohamed Hasmar）在网路上留言说，「别再笑，有天你会哭」，遭当地基督徒解读为即将有攻击要发生，掀起暴动。

警方已逮捕海斯玛。据消息人士表示，当局昨天稍晚及今天早上，也在邻近地区库利亚皮蒂耶（Kuliyapitiya）与杜玛拉苏利亚（Dummalasuriya）逮捕涉嫌攻击穆斯林商家的一群人。

为控制情况，当局晚间实施宵禁，今天已经松绑，但暂禁社媒以防暴力扩大。

斯国新闻处主任卡鲁威瓦（Nalaka Kaluwewa）今天说：「已再度封锁社媒，作为维持国内和平的临时措施。」

3周之前，斯里兰卡的穆斯林自杀炸弹客4月21日在4家饭店及3间教堂展开攻击，造成258人丧命。

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