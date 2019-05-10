此内容发布于2019年5月10日 上午8:50

（法新社首尔10日电） 南韩环境部今天指出，一头罕见的亚洲黑熊曾出没南北韩非军事区（Korean Demilitarized Zone），且被摄影机拍下身影。

横跨朝鲜半岛的南北韩非军事区是条宽约4公里、长约250公里的带状走廊，区域布满地雷和防御工事。

这个非军事区是世界上最后一道冷战防线，本身以未受开发影响的少数大自然区域闻名，同时也是野生动植物的天堂。

南韩环境部表示，这头亚洲黑熊于去年10月被一台研究摄影机拍到。曾有驻防士兵表示，他们看到亚洲黑熊出没在非军事区内，但这是第一次在非军事区捕捉到亚洲黑熊的画面。

南韩国家生态研究所（National Institute of Ecology）指出，这头黑熊估计处于青少年时期，约8至9个月大，重量约25到30公斤，它可能跟父母一同生活在非军事区内。

根据国际自然保育联盟（IUCN）濒危物种红色名录（Red List），这种黑熊的拉丁文学名是Ursus thibetanus，被列为易危等级（vulnerable）。

南韩政府还提到，非军事区内发现的动物和植物物种，已经超过5千种，其中包括中华斑羚（long-tailed goral）、野山羊（wild goat）和北海狗（northern fur seal）。（实习编译：李佳育/核稿：陈彦钧）

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