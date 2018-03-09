下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年3月9日 下午11:05 最后更新 - 2018年3月9日 -23:05

（法新社华盛顿9日综合外电报导）北韩有意与美国谈判，多次访问北韩的NBA退役球星「小虫」罗德曼（Dennis Rodman）受到网友称赞「该得诺贝尔奖」，但也有人语带嘲讽问「特洛伊木马的韩文怎么说」。

法新社报导，罗德曼是唯一能见到金正恩的美国名人，他今天在推特上说，早就预言北韩将会有开放的这一天。

罗德曼说：「为了即将到来的历史会谈，向总统川普及元帅金正恩致敬。我早在2014年就说过，（北韩和美国之间的）大门将会敞开。#和平 #爱 #不要战争。」

不少网友留言支持罗德曼，有人说「罗德曼间接促成了这场会谈」、「看来你会当上美国大使」、「感谢罗德曼缔造世界和平」、「希望你得诺贝尔奖」。

不过也有网友与带嘲讽说「特洛伊木马的韩文怎么说？」、「你迷失了」、「我支持小虫要上这场会谈的谈判桌」、「元帅？我只知道荒野大镖客里有元帅」。

白宫昨天晚间传出重大消息，川普与金正恩近期内将会展开历史性的高峰会，目标减少双方毁灭性的核战威胁。

罗德曼是1990年代的美国职篮NBA球星，效力芝加哥公牛队时3次拿下总冠军，曾在2013年、2014年、2017年访问北韩。金正恩自称是NBA球迷。

罗德曼前几次访问北韩时，除了呼吁北韩释放受拘留的美国人，还为金正恩筹办篮球表演赛。去年罗德曼拜访北韩，送上一本川普着作「交易的艺术」。（译者：林宏翰/核稿：卢映孜）

Neuer Inhalt Horizontal Line