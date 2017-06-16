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此内容发布于2017年6月16日 上午2:05 最后更新 - 2017年6月16日 -02:05

（法新社首尔16日电） 前NBA球星「小虫」罗德曼表示，他前往北韩的任务是要试图打开北韩这个孤立国家和美国之间的大门。在此同时，美国聚焦在获北韩释放、陷入昏迷的大学生身上。

在脑部受创陷入昏迷的美国男大生温毕尔（Otto Warmbier）被送回美国前，罗德曼（Dennis Rodman）在北京拍摄影片表示，他希望搭起跟北韩这个史达林主义国家的桥梁。

罗德曼在影片中说：「我们主要想做的事情是试着打开两国之间的大门。」他还说：「当然还有一段漫长的路要走。」

在影片中，罗德曼团队中未具名成员表示，罗德曼是「这个星球上唯一」有「独一无二、令人难以置信的荣幸，同时跟川普总统和金正恩元帅都成为朋友的人」。

这名男子还说：「他会试着为两国带来和平。」

全身满是穿洞和刺青的罗德曼涂抹绿指甲油，于本周飞往平壤，且说他相信川普会对他这趟任务「感到很高兴」。

目前为止，罗德曼在这趟旅途与北韩运动员和北韩体育部长见了面，他还送这名部长川普的着作「交易的艺术」（The Art of the Deal）。罗德曼是川普的「名人接班人」（Celebrity Apprentice）前参赛者。

除此之外，他送的礼物还有「威利在哪里？旅行系列」（Where's Waldo? The Totally Essential Travel Collection）、几块肥皂和2件签名球衣。（译者：中央社陈昱婷）

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