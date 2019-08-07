此内容发布于2019年8月7日 上午4:35

（法新社罗马6日电） 有「永恒之城」别名的罗马对游客祭出不可在着名景点「西班牙阶梯」（Spanish Steps）席地而坐的禁令后，前往当地观光的游客如今不得在此稍坐休息了。

一名法新社摄影记者报导，警方今天吹着哨笛驱赶坐在西班牙阶梯上的游客。

这项新法规禁止游客席地而坐、不得赤裸上身、禁止在喷泉中洗澡，以及拖着行李走下这座古迹阶梯，违者恐被处以高达400欧元（约新台币1万4000元）罚款。

这座大理石台阶是义大利首都罗马的建筑瑰宝，经常成为游客坐下来歇脚的地方。有些游客还在上头大口吃着三明治、咕噜噜地喝奶昔。

然而，为了遏止这些邋遢行径，当地议会今年夏季初公布新法规，禁止在西班牙阶梯及广场中央的「破船喷泉」等所有历史古迹上，从事「露营」或「席地而坐」的行为。

大理石制的西班牙阶梯因为多年污染而褪色，四处可见黏在地上的口香糖，还被葡萄酒渍和咖啡渍弄脏。

两名德国游客上月才在威尼斯着名景点里奥多桥（Rialto Bridge）台阶上泡咖啡，遭警方开罚950欧元（约新台币3万3000元），并驱逐出威尼斯。

被列为联合国教科文组织（UNESCO）遗址的西班牙阶梯，由建筑师桑克提斯（Francesco de Sanctis）在1723年至1726年间设计完成，而山上天主圣三堂（Trinita dei Monti）位在台阶顶端。

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