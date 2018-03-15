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此内容发布于2018年3月15日 上午1:35 最后更新 - 2018年3月15日 -01:35

（法新社华盛顿14日电） 全美数万名学生今天上午展开「走出教室」活动，走上街头抗议怒吼「够了」，呼吁管制枪枝、悼念佛罗里达州校园枪击案的罹难者，这起血案今天刚满一个月。

佛州派克兰（Parkland）道格拉斯中学（Marjory Stoneman Douglas High School）2月14日遭19岁的克鲁兹（Nikolas Cruz）持AR-15半自动步枪返校开火，造成17人丧命。

血案发生后，许多人以「够了」（＃Enough）为标签，呼吁当局采取各种措施，包括扩大购买枪枝者的背景审查和限制购买攻击步枪等。

今天上午，各校举行「全国走出教室」（National School Walkout）活动，参与的学生走出教室至少17分钟，每分钟代表上月情人节佛州派克兰枪击案中遇害的一个人。

活动原本只打算持续17分钟，但美国东岸诸多学校的众多学生，决定干脆不去上课，改成上街抗议。

来自首都华盛顿地区的数百名学生今天齐聚在白宫外头，高呼「再也不要！」和「够了就是够了！」等口号，高举的标语牌写着「保护人民而非枪枝」。

上午10时（格林威治时间14时），众多城市的学生举行默哀，追悼2月14日情人节当天枪击案遇害的14名学生和3名教职员。

全美50州中，有十多个今天都举行类似的示威活动，根据主办单位，一共有超过3000所学校响应。

主办单位在官网中说：「学生和教职员有权在安全的环境中学习或教学，免于在教室或返家途中遭射杀的恐惧。」

「我们的校园不安全。我们的城镇不安全。国会必须采取实际行动，保障我们的安全，通过联邦枪枝改革立法，解决枪枝暴力的公共卫生危机。」

抗争行动袭卷街头后数小时，华府的国会议员便做出一大回应，众议院以压倒性多数407票比10票通过防止美国校园暴力法案，包括加强校园安全和设立学生匿名举报系统，类似的法案也有在参议院提出。

这项名为「停止校园暴力」（STOP School Violence Act）的法案每年将拨款7500万美元，用于发展防止枪枝暴力的「干预团队」及训练学校人员和学生，并对心理健康危机作出回应。除此之外，也会改善硬体设备，像是加装更多金属探测器和更好的门锁。

但有关扩大购枪背景审查、限制攻击型武器，或提高枪枝购买者年龄等较具争议性的管制环节，还有待国会处理。

下一场全国性学生运动「为我们生命游行」（March For Our Lives）订于24日举行。

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