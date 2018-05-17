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此内容发布于2018年5月17日 上午5:35 最后更新 - 2018年5月17日 -05:35

（法新社雪梨17日电） 影片披露出口到中东的羊儿挤爆船舱，在狭小的空间里奄奄一息，甚至不堪折磨而死亡之后，澳洲今天宣布全盘改革活体动物出口贸易，但不愿全面禁止出口。

澳洲广播公司（ABC）报导，4月间动保人士释出去年拍摄的影片，影片中，羊儿挤在狭小闷热的围栏内，热到奄奄一息，浑身还沾满排泄物。画面曝光后，震惊各界。

农业部长李特普鲁德（David Littleproud）今天直呼这段影片「丢脸」，但拒绝全面禁止活体动物出口。

他告诉记者：「不会禁止在中东夏天的活体羊只出口贸易。」

「但有鉴于政府的检讨结果，我们会针对这项产业，做出重大和有意义的变革。」

出口商未来必须增加货品空间，依季节温度不同，最高需增加39%。此外，载运牛或羊的船只，都须有独立观察员随行。

违反新规定的公司可能面临澳币420万元（约新台币9300万元）罚款，负责人最高可处10年徒刑。

动保人士不满意政府的回应，呼吁禁止活体出口贸易，或暂停在中东夏天出口。

澳洲皇家爱护动物协会（RSPCA）首席科学家琼斯（Bidda Jones）表示：「这些政府检讨建议完全漠视科学知识，不足以降低动物一直以来遭受的风险，也没办法减少我们先前看到的悲惨状况。」（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

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