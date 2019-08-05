此内容发布于2019年8月6日 上午1:20

（法新社华盛顿5日电） 美国两座城市周末接连发生大规模枪击案，夺走31条人命，美国总统川普说，这类惨案与仇恨、暴力电玩与精神疾病脱不了干系，然而专家认为，这些因素无法解释所有的暴力事件。

根据追踪枪枝暴力事件研究机构「枪枝暴力档案馆」（Gun Violence Archive）统计，今年以来，美国已经发生255起大规模枪击案，专家说，这些因素无法解释所有的暴力事件。

并非所有大规模枪击案都与心理健康问题、接触暴力电玩或政治恩怨有关，但有一个共通点，就是枪枝取得容易。

●暴力电玩

川普说：「我们必须停止美化社会上的暴力。这包括如今常见的可怕且令人毛骨悚然的电玩游戏。」

某些大规模枪击案的枪手的确沉迷于暴力电玩，例如2012年在康乃狄克州桑迪胡克小学（Sandy Hook Elementary School）射杀26名学童和教职员的蓝札（Adam Lanza），每天都要花费数小时在某些最暴力的电玩上，包括一款名叫「血洗校园」（School Shooting，暂译）的游戏。

2018年在佛罗里达州道格拉斯中学（Marjory Stoneman Douglas High School）枪杀17人的克鲁兹（Nikolas Cruz），据报一天玩暴力电玩的时间高达15小时。

然而，专研这类议题的史戴森大学（Stetson University）心理学教授佛格森（Chris Ferguson）说，这与真实攻击没有因果关系。

全球有数亿人会玩第一人称射击游戏，例如「堡垒之夜」或称「要塞英雄」（Fortnite）和「决胜时刻」（Call of Duty），但这些玩家都没有变成大规模死亡杀手。

佛格森说：「暴力电玩不会促成大规模枪击案，不是全部，也不是一部分。」

他推文说：「它可能造成一定程度的伤害，从而分散各界对暴力真正原因的注意力。」

美国心理协会（American Psychological Association）发现，暴力电玩和影片与儿童攻击性增加有关，但也表示这只是一个风险因子。

●精神疾病

川普也将枪击案归咎于「枪手有精神疾病」所致。

他说：「扣下扳机的是仇恨与精神疾病，不是枪枝本身。」

与精神疾病有关的大规模枪击案，包括28岁陆战队退伍军人朗恩（Ian David Long）去年11月在加州一家乡村音乐酒吧扫射，夺走12条人命。朗恩据信患有创伤后压力症候群（PTSD）。

24岁的贝兹（Connor Betts）昨天在俄亥俄州一家酒吧枪杀9人，据报他就读高中时，就出现危险倾向，至于在道格拉斯中学滥射的克鲁兹则有心理健康问题病史。

杜克大学医学院（Duke University School of Medicine）精神病学教授史万森（Jeffrey Swanson）说：「就表面而言，一个人到外面屠杀一群陌生人，就不是心理健康的行为。」

但他说，美国有1000万人患有严重精神疾病，「而绝大多数人都没有暴力行为」。

史万森说，大规模枪击案枪手大多「没有严重精神疾病」，例如精神分裂症或躁郁症。

●政治分裂与仇恨网站

某些攻击案则与政治分裂有关，相关言论经常在8chan等网站流传，这些平台都是白人至上主义者等激进人士聚集的热门网站。

21岁白人男子库鲁休斯（Patrick Crusius）3日在德州沃尔玛（WalMart）卖场屠杀22人，他犯案前曾在8chan网站发布「宣言」，不满「西语裔入侵」美国，呼应川普的政治言论。

记者伊凡斯（Robert Evans）在英国调查网站「冒险者」（Bellingcat）写道，8chan已将大规模枪击变成类似电玩游戏的竞争，罹难人数相当于玩家得分。

他说：「滥杀无辜者的行为已被游戏化。」

●枪枝取得容易

所有攻击的共通点，是取得武器和高容量弹匣并不困难。

2017年在拉斯维加斯造成58死、数百人伤的裴德克（Stephen Paddock）显然未患精神病，也没有意识形态动机，更不是电玩玩家。他利用20多支武器发动攻击，其中大多是AR-15攻击步枪。

匹兹堡男子鲍尔斯（Robert Bowers）去年10月带着4把枪，冲进宾州一处犹太会堂杀害11人，而他合法拥有21把枪枝。

俄州枪手贝兹则是透过网路购买配备100发子弹弹鼓的攻击步枪。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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