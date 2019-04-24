此内容发布于2019年4月24日 上午5:05

（法新社喀布尔24日电） 联合国（UN）今天公布报告揭露，命丧美国和亲阿富汗政府军手下的阿国平民，比死于塔利班（Taliban）及其他叛乱组织之手的还多，为历来首见的情况。

与此同时，美国在阿富汗一面加强空袭，一面推动与塔利班进行和平谈判。塔利班如今在阿富汗控制或影响的地区，比2001年政权遭推翻以来的任何时候都多。

联合国阿富汗援助团（UNAMA）在季度报告中表示，国际联军和亲政府部队在今年头3个月共造成305名平民丧命，而叛乱组织则夺走227条人命。

平民死亡大多是空袭或地面搜索行动所造成，这类行动主要由美国支持的阿富汗军队执行。联合国阿富汗援助团说，他们有时「似乎有恃无恐地展开」行动。

根据报告：「联合国阿富汗援助团敦促阿富汗国家安全部队（ANSF）及国际联军对平民死伤展开调查，并公布相关结果，及适度向受害者提出赔偿。」

美国总统川普松绑限制，使美军较容易轰炸塔利班阵地后，美军自2017年开始加快行动步调。

然而，联合国阿富汗援助团的报告也发现，整体而言，今年第一季平民伤亡人数为1773人，包括581死、1192伤，较去年同期下降23%，也是2013年来死伤人数最少的第一季。

死伤人数下滑主因自杀炸弹攻击减少，但不清楚这是因为处于寒冬，或塔利班试图在和平谈判期间杀害较少平民的结果。

不过，阿富汗援助团会长、联合国秘书长阿富汗事务特别代表山本忠通表示，遇害或受重伤的平民人数仍相当「惊人」。他在声明中说：「各方必须更努力保护平民。」（译者：侯文婷/核稿：刘文瑜）

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