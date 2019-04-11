此内容发布于2019年4月11日 上午8:35

（法新社马尼拉11日电） 在引发主权争议的南海海域紧张情势再起下，美国今天派出一艘至少搭载10架F-35B战机的两栖攻击舰黄蜂号（USS Wasp），在菲律宾参与军事演习，大出锋头，展现军事实力。

在黄蜂号守护下，水陆两栖战车登上菲律宾海滩，距离中国也主张拥有主权的南海岛屿中业岛不远。

黄蜂号为了行之有年的美菲联合军事演习出现在南海海域。近期有数百艘中国船只集结在南沙群岛的中业岛（Thitu）附近，菲律宾因此向北京提出抗议。

美国发言人夏沛（Tori Sharpe）少尉告诉记者：「基于安全理由，我们无法透露黄蜂号的行动，但他们一直都在南海区域执行任务…这是演习的一部分。」

中国对资源丰富的南海海域主张大范围领土主权，使中菲关系一度陷入紧张，菲律宾总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）基本上将此争议搁置一旁，但上周直言，要求北京当局「成群结队」的船只闪一边去。

菲律宾说，这些船只「非法」出没，杜特蒂甚至撂下狠话，如果中国敢动中业岛，可能会采取军事行动。

美国海军上周发布新闻稿表示，黄蜂号参与演习，代表「增强军事实力，落实对自由且开放印度太平洋区域的承诺」。

「肩并肩」（Balikatan）演习于4月1日展开，为期两周，约4000名菲律宾军人、3500名美国军人和50名澳洲军人参加演习。

杜特蒂曾扬言要取消美菲联合军演，离开美国投向中国的怀抱，但在缩小规模几年后，双方还是继续举行联合军演。

随着杜特蒂对中国采取更加友善立场，美方也积极加强与菲律宾的关系，介入南海争端。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）3月曾承诺，如果菲律宾在南海遭到「武装攻击」，美国会保卫菲律宾，这是菲律宾领导人期待已久的明确保证。（译者：陈昱婷/核稿：刘学源）

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