此内容发布于2019年6月22日 下午6:05

（法新社华盛顿22日电） 美国今天表示，将于下周在巴林提出的中东和平计画，目标摆在未来10年为巴勒斯坦人筹募超过500亿美元资金并为他们创造逾100万个就业机会。

川普政府首度揭露各方期待已久中东和平方案细节时表示，美国冀望能吸引对巴勒斯坦的空前国际投资并大幅改善约旦河西岸及加萨走廊的基础设施和内部治理。

由川普女婿兼顾问库许纳（Jared Kushner）主导的巴林会议预定25和26日举行，将开启美国政府延搁已久的和平努力。官员指称，美方的努力其后将纳入政治要素。

但巴勒斯坦自治政府杯葛这项名为「和平促进繁荣」（Peace to Prosperity）经济研讨会，且巴勒斯坦高层官员迅速拒斥这项计画，指控肆无忌惮支持以色列的川普，正寻求收买巴勒斯坦人并剥夺他们建立独立国家的权利。

白宫公布的和平方案表示：「和平促进繁荣代表着截至目前，为巴勒斯坦人民做出的最具雄心且最广泛国际努力。它有能力根本改变约旦河西岸和加萨，并为巴勒斯坦人历史开启崭新篇章，不是由灾祸和损失所定义，而是由自由与尊严所定义的历史。」

美国政府宣称，这项计画的目标是于未来10年筹募超过500亿美元资金，致力让巴勒斯坦地区国内生产毛额（GDP）逾倍增。

白宫表示，藉由创造超过100万就业机会，这项和平方案有能力转变陷入困境的巴勒斯坦经济，让失业率降至个位数，与已开发经济体一致，并把贫穷率削减一半。

白宫又说，那笔资金将会交由一家跨国开发银行管理，而非巴勒斯坦自治政府，以确保良善治理及防范贪腐。

巴勒斯坦高层官员艾希拉维（Hanan Ashrawi）随即拒斥这项计画，声称美国反倒是应该施压以色列，容许巴勒斯坦人繁荣壮大。

艾希拉维发推文表示：「首先解除对加萨的封锁，遏止以色列窃占我们的领土、资源和资金，让我们能自由行动，控管我们的边界、领空和领水等等。然后看我们以身为自由的主权人民，打造出充满活力的繁荣经济。」

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