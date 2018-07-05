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此内容发布于2018年7月5日 上午3:20 最后更新 - 2018年7月5日 -03:20

（法新社华盛顿5日电） 美、中两强贸易大战方兴未艾，美国总统川普将自6日凌晨零时起对中国展开第一波扩大轰炸，对价值数百亿美元的中国商品加徵关税。

中国已宣告会「立即」反击。专家警告，全球两大经济强权之间的以牙还牙大战将殃及全球经济，重创世界贸易体制核心。

美国将对总值约340亿美元的800多类中国产品课徵25%关税，并警告，若贸易战升温，还会对更多商品课税。

川普扬言，会逐渐将惩罚范围扩大至总值4500亿美元的中国商品，这可能涵盖中国对美的大部分出口。

扩大课税目标锁定范围广泛的中国商品，包含客车、无线电发报器、飞机零件和电脑硬碟等。华府指称，中国的前述产业受惠于不公平的贸易作法。

川普政府正在审议第2批总值160亿美元的284种中国商品，可能会加入美国的扩大课税清单。

华府的加徵关税措施一旦生效，北京预料会立即以眼还眼，对差不多总值的美国商品课税，但重点会放在具有政治敏感性的农业产品。

中国商务部发言人高峰表示：「美方挑起了这场贸易战，我们不愿打，但为了维护国家和人民利益，必要时不得不打。」

国际货币基金（IMF）总裁拉加德（Christine Lagarde）对不断循环的贸易报复表示忧心，表示这只会造成「双输」。

高峰指出，美国的340亿美元课税商品清单中，约有200亿美元或将近2/3的产品是由在陆外资企业制造，其中美国企业占有「相当比例」。

高峰说：「美方措施本质上打击的是全球产业链和价值链。简单来说，美国是在向全世界开火，也是在向自己开火。」

经济学家数月来不断警告，激进贸易政策和保护主义会导致商品价格上涨和全球供应链陷入混乱，美国和全球经济可能因此受害。

不过川普政府并未把前述警告听进去。商务部长罗斯（Wilbur Ross）本周强烈抨击，这些警告「并不成熟，而且可能相当不正确」。

川普本人本周发表推文说，即使「尚未修正任何国家历来所签署的某些最糟和最不公平的贸易协议」，美国经济目前依然处于「或许是历来最好」的状态。（译者：陈宜君/核稿：陈政一）

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