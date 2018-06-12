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此内容发布于2018年6月12日 下午7:50 最后更新 - 2018年6月12日 -19:50

（法新华盛顿12日电） 中国大陆丙烷储罐制造商被控在美倾销，并收受不公平补贴。美国总统川普手下的商务部今天宣布，将针对中国相关进口商品祭出其他贸易措施。

中国频频被控窃取美国技术，而与川普政府爆发一连串贸易纷争，中国丙烷储罐制造商被控在美倾销是最新一例，其中规模最大的是美国即将对500亿美元的中国商品课徵25%关税。

美中贸易龃龉，加上与加拿大、欧盟等盟邦爆发最新冲突，恐使全球贸易战一触即发。

俄亥俄州和田纳西州制造商提出的最新投诉主张，中国正在倾销及不公平补贴储存丙烷的钢瓶。这些钢瓶据称以低于成本价进入美国市场，对美国企业造成不公平竞争，其中两家已向商务部提出投诉。

根据投诉内容，中国透过减税、政府补助及出口贷款等各种计画，为近9000万美元的出口商品提供55至109%的制造补贴。

如果商务部认定中国对丙烷储罐提供不公平补贴，且确有倾销商品情事，将课徵反倾销及反补贴税，以使价格接近美国竞品。

这桩投诉也指控台湾和泰国以较低利率倾销钢瓶。根据商务部，美国去年从中泰台进口略多于1亿美元的丙烷储罐。（译者：梁元龄/核稿：刘文瑜）

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