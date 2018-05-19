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此内容发布于2018年5月20日 上午12:05 最后更新 - 2018年5月20日 -00:05

（法新社华盛顿19日电） 美中贸易谈判后今天双双表示，两国就「实质减少美中贸易逆差的措施」达成共识，中方将「大幅」提高采购美国货，但相关细节尚未公布。

美中贸易谈判后发表的联合声明，时值世界两个最大经济体间处于高度紧张。美国总统川普形容，美中贸易逆差危及美国国家安全，扬言对销美的大陆产品开徵高额关税。

美中在华府进行高阶谈判，美方代表团由财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）率团，中方则由刘鹤率团。刘鹤17日已拜会川普。

联合声明指出：「对采取有效措施以实质减少美中在货品上的贸易逆差，双方达成共识。为满足中国民众日益增长的消费需求和高质量经济发展需要，中国将大幅增加对美货品和服务项目的采购。」

美中去年贸易逆差达3752亿美元，令川普相当不满。据报导美方要求中方在2020年之前，应至少削减2000亿美元的逆差。

声明指出，相关细节将于北京的进一步谈判时敲定；今天的联合声明未提供新的具体细节及列出目标数额，仅表示双方已同意「实质增加」美国农产品与能源出口、加强就保障智慧财产合作。

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