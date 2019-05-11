此内容发布于2019年5月11日 上午8:50

（法新社巴黎11日电） 华府和北京之间的紧张关系升高，可能为全球外交和经济带来新的隐忧。分析家指出，美中对峙后果恐对世界各国领袖构成全新的挑战。

从贸易战升温到争夺南海影响力，法国国际关系研究所（French Institute of International Relations,IFRI）中国研究员艾克曼（Alice Ekman）说：「我们已经进入美中长期激烈对抗的时期。」

美国总统川普本周宣布对中国加徵新一轮关税的好战言论，颠覆了过去数十年来，西方国家诱之以利说服中国加入全球秩序的谨慎作法。

印度智库政策研究中心（Centre for Policy Research）分析家齐兰尼（Brahma Chellaney）说：「美国对中政策正在转变中。」

齐兰尼表示：「这项川普执政下的深远政策转变，影响力将持续到川普下台后，因为这反映华府两大党派的共识，亦即美国之前对中国的「建设性往来」政策已告失败。」

法国智库亚洲中心（Asia Centre）会长迪蒙柳（Jean-Francois Di Meglio）指出，对川普来说，「致命错误就是2001年让中国加入世界贸易组织（WTO）」。

「在那之前，中国政府上演了一出西化的戏码，让美国和欧洲联盟（EU）说，让我们不只姑且相信，也敞开大门，赋予它们开发中国家的地位。」

迪蒙柳还说：「中国把这视为巨大的胜利。2001年正是中国贸易顺差大幅跃进之际，北京的外汇存底也变得庞大无比。」（译者：刘淑琴/核稿：陈彦钧）

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