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此内容发布于2018年6月19日 上午6:05 最后更新 - 2018年6月19日 -06:05

（法新社香港19日电） 市场担忧美国和中国以牙还牙祭出加徵关税威胁后，可能爆发全面贸易战，香港和上海股市重挫领跌，亚洲和欧洲股市全面下挫。

美国总统川普昨天扬言，将对2000亿美元中国商品加徵10%的关税，并指中方若继续反击，美国将对额外2000亿美元中国商品追加额外关税。

这项发展出乎许多人意料，忧心世界这两个最大经济体可能爆发贸易战，恐将对全球经济造成重大伤害。

贝莱德集团（BlackRock）澳洲固定收益部门主管瓦迪（Craig Vardy）说：「情势是否会自此升高？我们当然希望不会，但确实有此风险。」他形容，目前双方还只是警告射击而已。

彭博报导，上证综合指数盘中跌幅一度达4.98%，终场下跌114.08点或3.78%，收在 2907.82点，是2016年9月以来首度跌3000点关卡；深圳综合指数则暴跌97.60点，或5.77%，收在1594.05点。

港股恒生指数终场大跌841.34点，或2.78%，收在29468.15点，收盘时跌幅已较盘中收�a。

由于美国联邦参议院通过恢复对中国电信大厂中兴通讯的7年禁令，不准美国业者出售高科技晶片给这家公司，在香港股市挂牌的中兴今天股价暴跌24.8%。

东京股市下跌1.8%，台北股市重挫1.7%，首尔股市下跌1.5%，新加坡股市小跌0.1%，马尼拉股市下跌1.7%，曼谷和威灵顿股市也下挫。

欧洲股市早盘也走势疲弱，伦敦股市金融时报百种股价指数（FTSE 100）下跌0.51%，来到7592.65点。

法兰克福股市DAX指数下跌1.33%，来到12663.96点；巴黎股市CAC40指数下跌1.06%，来到5392.80点。

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