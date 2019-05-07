此内容发布于2019年5月7日 上午10:05

（法新社上海7日电） 美国总统川普威胁将对中国加徵关税，美中贸易战爆发机率激增。由于两国皆握有充分有利经济筹码，在这场代价高昂的胆小鬼博弈（game of chicken），难以预测谁会先认输。

以下是法新社整理这场两强贸易战的关键问答。

●川普为何现在加强施压？

川普5日透过推特威胁，10日起价值2000亿美元的中国销往美国货品关税税率将调升至25%，且即将对额外3250亿美元中国货品开徵25%关税。

川普为何此时对中国加压，原因仍不明。但外界熟知，川普常将美国经济数据或美国股市走强，宣传为自己「打赢」贸易战的证据或抗衡中国的手段。最近美国这两类数据的发展，也确实让川普有充分理由提高赌注。

美国4月数据显示，就业蓬勃成长，经济再现走强迹象，促使美股标准普尔500（S&P 500）和那斯达克（Nasdaq）指数本月攀上历史新高。此外，4月公布的数据显示，美国第1季经济成长率优于预期。

●中国将如何反应？

过去数十年，精明的中共领导人都能和全世界谈判得出有利的经济安排。因此几乎没有观察家猜测，北京这回会突然投降。

此外，中国国家主席习近平也有理由坚定立场。尽管中国经济成长速度已较之前超高速时期减缓，但今年第1季成长率仍达6.4%，并超越预期，显示中国经济未受贸易纷扰影响走稳。

加上去年表现名列全球最差的中国股市，今年以来明显攀涨。这归功于北京祭出连串政策和货币措施，持续推动经济前进。

长城证券公司策略师包婷表示：「双方都有理由抱持信心和要求更多。」她认为由于美中两国正深入研究贸易协议的核心细节，「在谈判最后阶段时而有进展，时而倒退，并不令人意外」。

●谁握有较好的牌？

分析师相信很可能是川普。因为习近平面临维持经济成长的挑战，这也是中国政府维持统治正当性的来源。习近平同时还得对效率不佳的国营企业实施棘手的改革。

另个格外令人担忧的因素，是中国债务水准今年再度攀升。原因是北京为了提振经济和抵抗川普的贸易压力，大量依靠放宽信贷限制。

上海开元资本公司的董事总经理席佛斯（Brock Silvers）指出：「庞大的信贷刺激措施虽然暂时稳定中国经济，但带来的效果很可能无法长久持续，或是没有副作用。」

席佛斯还警告：「中国可能很快会后悔错失结束一场贸易战的机会，这场战争看来持续恶化，且风险越来越高。」

●若双方都不认输？

川普发出关税威胁后，全球股市应声下挫。若歹戏拖棚的美中贸易战大戏继续演下去，市场恐承受更多痛苦。

长城证券的包婷表示：「若他们未能达成协议，中国经济可能恶化，全球经济成长也恐减缓。」

这很大部分要看中国是否对川普的行动展开报复。但瑞士银行（UBS）中国研究主管汪涛认为，中国已谨防对抗升级，目前似乎不太可能用更多关税反击，可能倾向再祭刺激措施。

北京今天宣布，中方首席贸易谈判代表国务院副总理刘鹤本周将出席在华府举行的磋商。高盛（Goldman Sachs）在研究报告中表示：「这显示中方仍合理相信可能达成协议。」

●中国是否可能满足美国所有要求？

美方最主要的要求，包括中国扩大市场准入、并对严重偏袒中国企业的商业环境进行广泛改革，以及放宽政府对国有企业的强大控制。

然而越南傅尔布莱特大学（Fulbright University Vietnam）的中国经济专家包定（Christopher Balding ）指出，这些都是支撑中国惊人经济成长的政策，北京不太可能予以放弃。

包定表示：「这是一个资本主义的开放经济体和一个封闭的共产主义经济体之间基本的世界观冲突。要达成不可能任务的方法并不多。」

不过，要求奇迹出现，可能只是川普展现他「交易的艺术」（Art of the Deal），让他至少能获得一些结果，能在明年总统大选中用来自我宣传。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram