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此内容发布于2018年12月4日 下午9:50 最后更新 - 2018年12月4日 -21:50

（法新社北京5日电） 中国今天表示，将在90天内推进与美国的贸易磋商，并矢言将迅速落实双方已达成共识的具体事项。

中国商务部说，中国国家主席习近平与美国总统川普的周末会晤「很成功」，对落实协议「有信心」。

中国商务部声明表示：「双方经贸团队将在90天内，按照明确的时间表与路线图，积极推进磋商工作。」

声明说：「中方将从落实已达成共识的具体事项做起，越快越好」。

川普与习近平1日在阿根廷20国集团（G20）峰会场边同意贸易战休兵，暂缓实施新关税，并给予谈判人员90天时间达成协议。

中国商务部今天发布的声明，是中国政府首度公开承认90天的时间表。

白宫表示，中国同意采购「非常大量的」美国农产品、能源与工业等产品，以缩小庞大的贸易差距。中国也同意「立即」开始购买美国农民的产品。

根据白宫，双方也将就关于强迫技术转移、智慧财产权保护、网路骇客入侵及窃密、服务业及农业相关议题的「结构性改变」展开谈判。

川普昨天对会谈拖长持开放态度，表示会谈可能延长至3月1日截止日期之后。

不过，他威胁如果双方未能达成协议，将祭出更多关税。

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