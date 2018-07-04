下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年7月5日 上午12:35 最后更新 - 2018年7月5日 -00:35

（法新社华盛顿4日电） 华府将于美东时间6日凌晨0时1 分起，对数百亿美元的中国货品加徵关税。美国总统川普曾吹嘘此举将为钢铁厂创造就业机会，但一项研究指出，美国恐因此丢失多达40万份工作。

数月来，美中相继对彼此祭出关税威胁，外界对两强避免爆发全面贸易战渐不抱希望。

川普曾表示加徵关税将创造钢铁厂的就业机会，制造业者却警告，生产汽车、汽车零件、电器及其他仰赖进口零件的企业，将因此流失更多工作机会。

眼见美国真出重拳，中国也宣布将同时对等值的美国货品加徵同税率关税，川普则扬言加倍奉还，拟对总额高达4500亿美元的中国进口品课徵关税，逼近中国对美出口商品总额。

烟硝味四起的美中贸易战已影响经济，如今川普不但对钢铝开徵惩罚性关税，还扬言对进口汽车徵收关税，使这场影响全球贸易的争端越演越烈。

全球物价上涨，其中又以钢铝产品为甚，企业开始对投资策略三缄其口，或计划转移至海外生产，以避免美国商品遭徵报复性关税时受到波及。

川普表示，徵税措施是为了帮美国企业争取更公平的竞争环境，美国企业也将因此更具竞争力。

但对美国密苏里州的最大钉子制造厂「中部钉子」（Mid-Continent Nail）而言，钢材价格上涨意味将有员工立即面临失业，公司恐也被迫歇业。

Neuer Inhalt Horizontal Line