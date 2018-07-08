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此内容发布于2018年7月8日 上午8:05 最后更新 - 2018年7月8日 -08:05

（法新社美国伊利诺州哈佛8日电） 华府和北京针锋相对的贸易大战开打，美国种植黄豆的农民尤其关心，因为他们收成的作物大多出口海外，而中国是美国黄豆最大且成长最快速的市场。

41岁的戴维森（Terry Davidson）长期务农，这位在伊利诺州种植黄豆的农民比其他人乐观，认为船到桥头自然直。但中西部农业带不少农民在贸易战第一声枪响后，却没这么笃定。

北京早已放话威胁，美国黄豆将成为关税报复目标之一，并在川普对中国商品加徵关税生效后，旋即以牙还牙祭出反击措施。

戴维森说：「我们自1800年代后一路挺了过来，目前仍安然存在，所以我觉得我们可以度过。」家族第5代务农的戴维森，是大多力挺共和党的农业带中，支持民主党的农民。

但戴维森也不确定数月后，黄豆收成时，关税将如何影响他掌控价格的能力。

戴维森在伊利诺州哈佛（Harvard）的偌大农田外，以审慎乐观的语气告诉法新社：「其他国家将试图大量囤积美国黄豆。它们将取代中国之前在美国市场的地位。」伊利诺州是美国最大黄豆产区，州内约4万3000农民种植黄豆为主。

但其他农民，以及代表农民的利益团体，则发出警告。

多数农民虽支持川普争取更好贸易协议的既定目标，不过，很多农民不确定加徵关税是最好的方式，他们忧心关税可能带来的经济伤害。

戴维森说：「我从没听说我们最大买主之一的中国对黄豆加徵关税。但我一点也不担心，因为我真心相信收成前，问题会解决。」

关税可能对黄豆价格造成冲击，在预期贸易战开打下，黄豆价格5月即开始下跌。

52岁肯塔基州农民史蒂芬斯（Davie Stephens）:「短期内，我们将遭重创。过去没有很多的关税战，所以我们有些人这回是头一次碰到。」

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