此内容发布于2019年5月20日 上午4:50

（法新社北京20日电） 中国欧盟商会今天公布一项调查显示，美中贸易战，欧洲企业非但未如预期坐收渔利，反遭池鱼之殃。同时越来越少的欧洲企业对于它们在全球第二大经济体中国的未来感到乐观。

华府和北京去年爆发贸易争端之初，部分人士原本希望欧洲企业可以坐收渔利，但根据中国欧盟商会（European Union Chamber of Commerce in China）的调查，欧洲企业在这场贸易冲突中并没有占到好处。

中国欧盟商会副主席夏澜（Charlotte Roule）说：「现在贸易紧张被视为经商环境另一个不确定因素，无论未来有没有达成协议，都无法快速解决这个问题。」

「根据我们的商会成员，这种贸易紧张对经商不利。」

根据这份调查，美中贸易战是中国境内欧洲企业最关切的问题之一，其他还包括中国经济成长放缓、全球经济疑虑，以及中国劳动成本攀升等问题。

这项调查于今年1月进行，当时美中贸易紧张稍微缓解，总计585家欧洲企业回覆问卷调查。

美中贸易争端5月初再度恶化，双方互相加徵惩罚性关税。

今年初，1/4中国境内的欧洲企业已表示，美国对中输美商品加徵关税已让他们受害。许多欧洲企业在中国生产商品，再出口到世界各地。

6%受访欧洲企业已转移阵地，或打算迁至亚洲或欧洲其他地方，以躲避美国的惩罚性关税。

然而，欧洲企业表示，川普政府对北京当局的不满，有不少它们也认同。

夏澜强调：「现在必须解决引起贸易战的根本问题，处理市场进入障碍和法规挑战，以及国有企业改革和强迫技术移转等问题。」

约20%受访欧洲企业抱怨曾被迫技术移转，让中国伙伴获益，这个数字是2年前的2倍；另外约24%欧洲企业正在进行技术移转。

夏澜表示，这种情况「令人无法接受」。

她说：「当局表示，现在不再存在技术移转的情况，但就我们调查所见并非如此。」（译者：叶俐纬/核稿：刘淑琴）

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