此内容发布于2019年5月5日 上午1:35

（法新社华盛顿4日电） 美国和中国官员都说，近期内或许就能签订历史性协议，结束美中贸易战，但这里有个很关键的问题：美国该怎么确定北京会信守协议？

美中关系紧张数月后，据说多达100名中国官员下周会前来华盛顿披露一份大协议，但美方该怎么确定北京能信守协议，依旧是谈判挥之不去的问题。

北京的提案或许会让人大吃一惊，例如购买美国能源和农业出口商品，藉此删减日益飙升的美中贸易逆差等等，但现在大家的焦点，却是聚集在协议够不够力这方面。

美国副总统彭斯（Mike Pence）昨天表示，美国要不要移除惩罚性关税，关键就在于执行机制。目前美国对中国价值超过2500亿美元的进口商品课徵关税。

外交关系协会（Council on Foreign Relations）贸易专家奥登（Edward Alden）告诉法新社：「执行之所以成为谈判重点，是因为长久以来，中国都没有履行在世界贸易组织（WTO）以及在和美国与其他国家谈判时做出的承诺。」

美国总统川普多次指责中国对美国卖得多、买得少，是从美国偷东西。

川普也要求中国经济结构改革，包括停止强迫美国技术移转、窃取智慧财产权以及中国政府在市场与产业扮演重要角色等。

和财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）一同领导谈判代表团的贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）坚称，美国不会接受空泛的承诺，会要求认证北京是否信守承诺。

奥登表示，和中国达成贸易协议特别具挑战性，因为中国的规范并不透明。

「中国可照着取悦美国的方式改变法律，再用规范工具来阻挠落实。」

为确保双方严守协议，美国谈判代表提议每月、每季以及每半年开一次会，最高层官员则每年会面两次。

如果美国业者通报有违反协议情事，美方可与中方代表展开一系列磋商，若磋商未能达成决议，即可单边课徵新关税。

若是美方违反协议，中国也有同样的关税工具。（译者：郑诗韵/核稿：刘文瑜）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram