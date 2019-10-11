此内容发布于2019年10月11日 下午10:35

（法新社华盛顿11日电） 美国和中国今天达成第一阶段贸易协议，让陷入弹劾调查和其他政治动荡的川普可稍微喘口气。不过观察家表示，这项初步协议缺乏落实机制，恐沦为片面和表面化。

华府和北京达成涵盖加码农产品采购、智慧财产保障、金融服务和汇率在内相关议题的初步协议。

美国原定15日对价值2500亿美元中国商品加徵关税税率上调之举也宣告暂缓。官员表示，随着谈判进行，原定另一波于12月15日要做的税率上调，也可能取消。

不过法新社认为，就在川普庆祝所谓达成「实质性第一阶段协议」之际，协议恐怕还要数周才能敲定，最后细节仍在未定之天，目前双方对数千亿美元商品互课的加徵关税也暂时不会撤销。

川普说中国承诺扩大采购美国农产品金额到400至500亿美元，这是令人瞠目的数字，和2017年不到200亿美元的金额相比，几乎增加一倍以上。

美国2018年全部的农产品出口总额为1400亿美元，中国加码采购意味日后美国几乎1/3的农产品都会出口到中国市场。

川普在白宫告诉媒体：「所以我告诉农民买更多地、更大台的曳引机。」川普接见北京首席贸易谈判代表刘鹤结束时表示：「过去和中国有不少摩擦，现在双方则展开爱情盛宴。」

川普表示，可能会花上5周时间完成第一阶段，将协议付诸文字，当中将包括汇率操纵等重要议题，他希望可以在11月中旬出席在智利所举行的亚太经合会（APEC）峰会时，和中国领导人习近平签署协议。

然而部分观察家表示，这项初步协议仍令人失望。牛津经济公司（Oxford Economics）分析师达科（Greg Daco）称这只是「微不足道的握手协议」。

达科在分析报告中指出，初步协议固然是为替之后更广泛的协议铺路，但在庆祝的背后，这不过是一项缺乏落实机制、沦为片面和表面化的协议，「对企业而言，这仅代表伤害减少，而不是更多的确定性」。

美国全国零售联盟（NRF）表示，进展令人鼓舞，但「这虽朝正确方向迈一步，但不确定性仍持续」。

美国财长梅努钦表示，初步协议的细节虽不多，但双方在中国开放金融服务市场、将防止人民币汇率操纵等纳入协议均有不错进展。

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