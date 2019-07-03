此内容发布于2019年7月3日 上午6:50

（法新社多伦多2日电） 加拿大总理杜鲁道今天表示，他相信美国总统川普在20国集团（G20）峰会场边与中国国家主席习近平会谈时，有提起遭北京关押的加拿大公民问题。

美国指控华为财务长孟晚舟规避对伊朗的制裁，加拿大去年12月因而逮捕遭美国通缉的孟晚舟，渥太华和北京自此关系恶化。

中国也随之逮捕两名疑似从事间谍活动的加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和顾问史佩弗（Michael Spavor），并禁止从加拿大进口农产品，但否认这些举措与华为案件有关。

杜鲁道（Justin Trudeau）说，他上周在日本大阪G20峰会场边，曾私下短暂和习近平提及遭关押加拿大公民的问题。

峰会前，杜鲁道请川普在与习近平会面时，提起遭关押的加国公民。川普据报当时表示会竭尽所能。

杜鲁道在和乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）的联合记者会上说：「我相信美国有提起这个问题，总统川普有提起被关在中国的加拿大公民问题」

杜鲁道表示：「这是我们极度认真看待的问题。」他也表示，自己与习近平「对此及更广泛的加中关系问题」有多次对话。

杜鲁道表示，加拿大「很高兴世上许多国家、盟友都向中国强调，这些加拿大公民的处境令人无法接受」。

5月上任的泽伦斯基首次出访北美，目前正在多伦多参加关于乌克兰改革的研讨会。

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