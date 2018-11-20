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此内容发布于2018年11月20日 上午7:35 最后更新 - 2018年11月20日 -07:35

（法新社华盛顿19日电） 3位民主党籍联邦参议员今天向联邦法院提告，控告美国总统川普任命惠塔克（Matthew Whitaker）担任代理司法部长违宪，因任命案未事先经过参院批准。

外界质疑，川普任命惠塔克，是为了保护自己免于受到「通俄门」特别检察官穆勒（Robert Mueller）的进一步调查。

这3位参议员向华府联邦法院表示：「美国参议院并未同意惠塔克先生在联邦政府担任任何职位，遑论司法部的最高职位。」

他们还说：「宪法规定，联邦政府主要官员的任命，须『采酌参议院建议并获其认可』…这是我国建国先贤采纳的规则，是对总统权力的一项重要制约。」

其中一位提告的参议员怀特豪斯（Sheldon Whitehouse），指责川普为阻挡穆勒的调查，安插自己的「跟班」。

川普强迫前司法部长塞申斯（Jeff Sessions）辞职后，7日任命前检察官和电视评论员惠塔克担任代理司法部长。

许多批评人士相信，由于穆勒的调查日益逼近白宫，惠塔克获任命是为了隔绝川普遭调查。惠塔克去年一再攻击通俄案调查范围太广且有法律疑虑，要求停止提供经费。

塞申斯回避督导通俄门调查，将责任交给司法部副部长罗森斯坦（Rod Rosenstein）。按常理，新的司法部长人选出炉前，应由经参议院批准任命的罗森斯坦担任代理部长，他现在却必须将督导穆勒的工作拱手让给惠塔克。

美国司法部发言人库佩（Kerri Kupec）今天发布声明回应表示，川普任命惠塔克是依据「数世纪以来的作法和前例」，并「符合…历来美国总统的行动，无论是共和党籍或民主党籍」。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

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