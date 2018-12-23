美企库藏股规模屡创新高 不投资惹怒两党议员

此内容发布于2018年12月23日 上午2:20

（法新社纽约23日电） 美国企业收购库藏股规模持续创造历史新高纪录，但购股资金原本可能用来投资新计画和增加就业。因此这样的库藏股趋势，在国会山庄引发两党议员同感忧心。

受到去年减税措施带来的意外之财和债务成本低廉的加持，美股企业大买库藏股。根据标普道琼指数公司（S&P Dow Jones Indices）统计，标准普尔500指数成分企业第三季共斥资2038亿美元收购库藏股，连3季写下史上单季新高纪录。

购买库藏股会推高股价，并使得企业获利看来较多，因减少在外流通股票，会造成每股盈余（EPS）增加。而EPS是美股重要参考基准。

例如波音公司（Boeing Co.）宣布，将库藏股计画规模由180亿美元提高到200亿美元，并加发股利，18日股价应声大涨近4%。

但企业砸钱买库藏股，而非用于投资和增雇，引发美国国会议员不满。通用汽车公司（General Motors Co.）一边买库藏股，一边在11月宣布将关闭北美5座工厂和大砍数以千计个职位，便惹怒国会议员。

共和党籍联邦参议员卢比欧（Marco Rubio）计画立法，从税制鼓励企业投资而不鼓励收购库藏股，以恢复「劳动的崇高价值」。

他在大西洋月刊（The Atlantic）撰文表示，提议的法案，将让企业开设新工厂时享有成本扣除额优惠；「但若企业想利用减税所得收购库藏股，将不会获得任何额外税务补贴」。

民主党籍联邦参议员克罗布查（Amy Klobuchar）、范海伦（Chris Van Hellen）和达克沃斯（Tammy Duckworth），则要求通用汽车暂停约34亿美元的库藏股计画。

他们说：「这些库藏股措施，带给通用汽车的高层和股东一大笔意外之财，却挪用原本可用来投资电动车和自驾车的现金流，且若投资也不需要裁撤美国劳工。」

华府智库「经济政策研究所」（Economic Policy Institute）研究主任毕凡斯（Josh Bivens）则认为，企业大买库藏股，是他们「对于如何投资自身所有可得储蓄缺乏良好构想」的「病症」。

另一方面，部分市场观察家认为，一旦美国经济走软，库藏股热潮可能消退。宏利资产管理（Manulife Asset Management）总体经济策略部主管唐纳（Frances Donald）更进一步警告，库藏股规模缩减，可能拖累明年股市表现。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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