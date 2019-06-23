此内容发布于2019年6月23日 下午9:50

（法新社华盛顿23日电） 美国总统川普临阵取消空袭伊朗后，美国前参谋首长联席会议（JCS）主席穆伦（Mike Mullen）今天警告，美国与伊朗的紧张局势可能「迅速失控」。

华府和德黑兰间的你来我往，从伊朗上周击落美国侦察无人机开始，促使华府准备对伊发动报复性攻击，但川普最后因为可能造成「不成比例」的大型死伤，而决定缩手。

穆伦告诉美国广播公司（ABC）「本周」（This Week）节目：「我最大的担忧是，总统所剩空间不多、剩下选项不多。而我们日前险些空袭伊朗上的说法反反覆覆，这件事有可能会迅速失控。」

「我们现在最不需要的就是跟伊朗打仗。」

川普把伊朗定调成危险国家，并在去年5月退出国际性的伊朗核协议。按照协议，伊朗同意大幅缩限核计画以换取国际解除部分制裁措施。

川普不断寻求淡化紧张局势，一再表明自己不愿将这个争端升级成军事冲突。

川普明天将对伊朗祭出新制裁，美国网战司令部据报也已攻击伊朗的军事电脑系统。

然而，诸如美国家安全顾问波顿（John Bolton）及国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）等的川普部分核心幕僚，据说倾向采取更强硬的美国战略。

穆伦是前总统小布希内阁人员，2007年至2011年间也曾效力欧巴马政府。他认为，政治人物需要使用外交手腕来阻止伊朗的核子野心。

他表示：「我们的体制就是如此，政治人物需要找出达成目标的方法，也就是没有核武的伊朗。而从我的观点来看，要不透过政权更迭、不透过战争武力。」

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