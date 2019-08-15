（法新社华盛顿14日电） 经常发表争议性言论的美国共和党籍联邦众议员金恩，今天再度引发激烈论战。他在家乡爱阿华州的一场演说中表示，若人类历史上没有性侵或乱伦，他怀疑地球上还有人类存在。

强烈保守派的金恩（Steve King）是美国总统川普头号支持者。他对「西城保守派俱乐部」（Westside Conservative Club）发表的演说中，捍卫任何情况下皆反对堕胎的立场，包括因性侵和乱伦而堕胎。

根据「狄蒙纪录报」（Des Moines Register）公布的影片，金恩在演说中表示：「假如我们追溯所有人的家谱，把那些性侵或乱伦生下的人剔除，世界上还会剩下任何人吗？」

金恩还说：「想想历史上所有发生过的战争、性侵和掠夺，…我知道我不能保证自己不属于这些行为的产物。我的想法是，我们每个人的生命和任何其他人命一样珍贵。」

金恩常在美国国会掀起两极化反应，也不止一次发表种族主义言论，包括去年曾质疑为何白人至上言论会冒犯他人。

金恩最新发言引起两党人士反弹。和金恩一同争取明年党内初选提名的共和党籍爱阿华州议员菲恩斯特拉（Randy Feenstra）便批评，金恩的做法只是带给民主党「最大希望」，让他们能继续掌控联邦众议院。

他在推特写道：「川普在国会需要守住势力的人，而非让势力分散。」

民主党阵营则至少有10位总统参选人抨击金恩发言。曾在欧巴马（Barack Obama）政府担任住房及城市发展部长的唯一拉丁裔参选人卡斯楚（Julian Castro）在推特写道：「是让这个偏执狂下台的时候了。」

联邦参议员陆天娜（Kirsten Gillibrand）也发表推文说：「你真可耻。辞职吧。」（译者：张正芊/核稿：陈昱婷）

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