美众议院通过刑事司法改革法案 只差川普签名

此内容发布于2018年12月21日 上午4:35

（法新社华盛顿21日电） 美国众议院今天以358票赞成对36票反对，压倒性地通过历史性刑事司法改革法案，将送交总统川普签字。这是川普获得的两党合作重大立法胜利。

本周稍早已在参议院通过的此法案，为几十年来美国司法体系的最重大变革铺路。

此「第一步法案」（First Step Act）包括对特定罪犯提供重刑减刑、赋予法官审判轻罪犯时更多自由裁量权，以及提升女性监狱环境等。

众议院民主党领袖裴洛西（Nancy Pelosi）表示：「国会成员共同制定一个法案，减少严苛强制性最低量刑的冲击，并解决歧视性量刑法律问题。」

这项立法「将为数以千计人的生命带来希望、疗愈以及更生。」

川普先前表示，他会将会签署此法案成为法律。

参议院本周稍早通过法案时，川普发推文表示：「美国是世界上最棒的国家，我的职务就是为所有公民奋斗，即使是那些犯过错的人。」

即将卸任的共和党籍众议院议长莱恩（Paul Ryan）表示：「这些对我们刑事司法体系的改革，不只将会减少累犯、让社区更安全，还会帮助人们有目的地生活。」

这项法案的要素之一将让2010年改变量刑准则的公平量刑法（Fair Sentencing Act）具溯及效力，公平量刑法平等对待快克古柯硷及粉末古柯硷犯罪。根据政府数据，光这项就将影响超过2600名囚犯。

但根据联邦监狱管理局（Federal Bureau of Prisons）最新数据，这项法案仅将影响18万789名美国联邦囚犯。

而根据美国司法统计局（BJS），截至2016年年底，美国关押人数超过210万人。（译者：侯文婷/核稿：刘学源）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting