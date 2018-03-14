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此内容发布于2018年3月14日 下午8:20 最后更新 - 2018年3月14日 -20:20

（法新社华盛顿14日电） 美国佛罗里达州中学枪击案发生至今届满一个月，全美成千上万学生今天抗议要求美国国会管制枪枝，国会议员在处理用枪暴力问题上也迈出第一大步。

在佛州派克兰（Parkland）的道格拉斯中学（Marjory Stoneman Douglas High School）发生枪击案后，国会未处理枪枝管制较具争议性的环节，即限制使用某些武器、限制枪枝购买者年龄或扩大背景审查。

但今天众议院以压倒性多数407票比10票通过防止美国校园暴力法案，包括加强校园安全和设立学生匿名举报系统，类似的法案也有在参议院提出。

这项法案每年将拨款7500万美元，用于发展防止枪枝暴力的「干预团队」及训练学校人员和学生，并对心理健康危机作出回应。除此之外，也会改善硬体设备，像是加装更多金属探测器和更好的门锁。

「停止校园暴力法案」（STOP School Violence Act）是由共和党众议员、佛州杰克森维尔（Jacksonville）前警长罗瑟福德（John Rutherford）提出，并由代表包含派克兰在内区域的民主党众议员道奇（Ted Deutch）共同提案。

白宫表示，总统川普对众议员为维护美国学生安全踏出重大一步表示「赞赏」。（译者：陈昱婷/核稿：徐睿承）

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