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此内容发布于2018年3月19日 上午12:05 最后更新 - 2018年3月19日 -00:05

（法新华盛顿18日电） 美国具代表性的众多贸易协会联手去信敦促川普总统，不要对中国的进口商品课徵关税。

代表全美部分大型企业的美国45个贸易协会今天在寄给川普的信中说，对中国可能课徵的关税将使消费用品物价上涨、引发失业及金融市场低迷。

川普执政团队据称正在准备以关税对付中国的资讯科技、电信业和日用品，试图迫使北京当局改变他们的智财和投资行为。

贸易协会呼吁川普和贸易伙伴合作，促使中国修改政策。团体表示，虽然他们对中国的贸易方式存有重大疑虑，但美国单方祭出关税只会把盟友推开，北京当局有所报复时，这些国家便会取代美国在中国的经济地位。

众贸易协会写道：「我们敦促执政团队，切勿强加关税，并和商业团体合作，找出有效、但经评估的解决方法，因应中国的贸易保护政策和措施，以保障美国的就业机会和竞争力。」

他们说：「关税的损害特别严重。」

公开反对课中国进口关税的包括美国全国商会（U.S. Chamber of Commerce）、全国零售联盟（National Retail Federation）和资讯科技业协会（Information Technology Industry Council）等贸易协会。（译者：梁元龄/核稿：陈昱婷）

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