此内容发布于2019年7月10日 上午4:35

（法新社华盛顿9日电） 美国联邦众议院司法委员会今天表示，本周将考虑授权传唤12名川普政府现任或前任官员，包括他的女婿库许纳（Jared Kushner），以调查川普涉嫌妨害通俄门调查一事。

民主党掌控的司委会11日将开会决定是否授权传唤前司法部长塞申斯（Jeff Sessions）、前白宫幕僚长凯利（John Kelly）等人，以扩大司委会3月针对川普是否涉嫌妨害司法、贪污和滥权展开的调查。

司委会也将考虑授权传唤国安顾问佛林（Mike Flynn）、前司法部副部长罗森斯坦（Rod Rosenstein）、前白宫幕僚秘书波特（Rob Porter），以及前川普竞选主任李万度斯基（Corey Lewandowski）等人。

司委会主席纳德勒（Jerry Nadler）说，他们想问问这些幕僚川普有没有妨害特别检察官穆勒（Robert Mueller）调查2016年美国总统大选是否遭俄罗斯干预的「通俄门」侦查，以及川普政府「拆散骨肉」的移民政策。

穆勒4月公布通俄门调查报告，当中除提及川普数次试图妨害司法的证据，也指出川普竞选阵营多次和克里姆林宫有关的俄罗斯人士接触。但报告也表示，未掌握足够证据证明川普竞选阵营和莫斯科当局有共谋的犯罪行为。

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