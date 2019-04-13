此内容发布于2019年4月14日 上午1:05

（法新社华盛顿13日电） 美国联邦众议院民主党籍议员二度提出限期，要求国税局在4月23日之前将川普的报税资料送交国会议员。财政部长梅努钦则表示，行政部门正在考量中。

在今天给国税局（IRS）的信函中，美国众议院岁计委员会主席尼尔（Richard Neal）警告国税局，如未遵照要求，提供川普过去6年个人与旗下企业的报税资料，将视为拒绝提供。

尼尔3日首次要求行政部门于本月10日之前提供川普的报税纪录，但川普的行政部门并未照做。

财长梅努钦（Steven Mnuchin）告诉媒体说，这些要求牵扯出非常、非常复杂的法律议题，已涉及宪法层面。

不过，梅努钦今天表示，将对第二个限期要求作出回应。

身为岁计委员会主席，尼尔是联邦众议院内唯一有权可根据联邦法来要求个人税务资讯的议员。这条联邦法明定，财政部长「应提供」资料。国税局隶属财政部。

法律专家表示，若财政部拒提供资料，议员可以认定行政官员藐视国会，并依此为基础，要求联邦法官出面下令财政部依规定行事。

川普2016年大选期间拒绝公布报税资料，打破美国数十年来的惯例，当选后依然不予公布，说他的报税资料在接受IRS稽核。（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

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