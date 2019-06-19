（法新社华盛顿19日电） 美国总统川普过去长年的助理希克斯（Hope Hicks）今天前往国会作证。民主党国会议员表示，希克斯拒绝回答多个关于她任职白宫期间的问题。

众议院司法委员会今天举行希克斯的闭门听证会，这是司委会就川普可能妨害司法所进行调查的一环。希克斯曾担任川普竞选团队的新闻秘书，后来出任川普的白宫联络室主任；她被问及有关竞选活动的问题，以及调查通俄案特别检察官穆勒（Robert Mueller）查案报告里所详述、恐构成川普妨害司法的多件事情。

希克斯的听证历时数小时，但多位民主党议员会后表示，希克斯近乎拒答所有她任职白宫期间的问题，根本就是来帮川普政府阻挠调查。

民主党人扬言把问题带上法院，逼迫希克斯答覆问题。

白宫先前在致函众议院司法委员会主席纳德勒（Jerry Nadler）时已讲明，希克斯完全可以不用被迫答覆有关她在川普政府任职期间的质询。但纳德勒表示，民主党会诉诸法院，推翻白宫所主张的询答豁免。

其他司委会的民主党议员也对于希克的态度感到不满。民主党众议员刘云平（Ted Lieu）表示，当希克斯与她的律师不断拒答任职白宫期间的问题时，彷佛让人见识到「活生生地妨害司法」。

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