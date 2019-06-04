此内容发布于2019年6月5日 上午1:20

（法新社华盛顿5日电） 美国民主党主宰的联邦众议院今天通过一项法案，将提供数以十万计无证移民取得美国公民身分的途径，但白宫警告，总统川普可能拒绝签署法案。

这项法案在众院以237票对187票通过，将同意为童年时期非法进入美国、俗称「追梦人」（Dreamers）的移民提供永久保护。许多追梦人现在仍受前总统欧巴马的「童年抵达者暂缓驱逐办法」（DACA）计画保障。

这项法案也为追梦人和受临时保护身分（TPS）保障者取得公民身分铺路。临时保护身分保障因武装冲突或天然灾害逃离家园者。

众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）在投票前的辩论中表示：「我们有机会成为历史的一部分，有机会站在历史正确的一边，但更重要的是，透过投票及认可追梦人对未来的价值，站在未来正确的一方。」

川普一直将强硬打击非法移民作为任内政策的基石，铁了心要废除追梦人保护政策及临时保护身分。

根据政府数据，DACA保护约70万移民免遭驱逐出境，而拥有临时保护身分的另外30万人大多来自拉丁美洲。

白宫曾警告，若将这项法案交到川普桌上，他可能对此行使否决权。白宫管理及预算局昨天表示，若法案依当前形式送交总统签署，预算局将建议川普否决。

众议院今天通过的法案，也将给予未受欧巴马DACA 计画保障的160万追梦人合法身分。

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