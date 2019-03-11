此内容发布于2019年3月11日 下午8:50

（法新社华盛顿11日电） 美国联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）在今天刊出的访谈中说，她不支持弹劾川普，认为这位共和党总统「不值得」。

美国最有影响力的民主党人裴洛西接受「华盛顿邮报」访问时说：「我不支持弹劾。」对于是否将采取这种激进行动拉下在位总统，这是民主党领导层为此感到迟疑的最强烈讯息。

她说：「除非有非常令人信服、压倒性且获得两党支持的理由，否则弹劾将造成国家分裂，我不觉得我们应该走上这条路，因为这会分化我们的国家。」

裴洛西又说：「而且，他不值得被弹劾。」

川普与亲信面临多项调查，其中一项是特别检察官穆勒（Robert Mueller）率领的调查，探究俄罗斯是否涉嫌干预2016年美国大选，以及川普阵营是否与俄罗斯勾结。

川普前私人律师柯恩（Michael Cohen）上月底在国会作证时爆料，称川普是骗子、作弊者，试图指涉他的前老板涉嫌犯下多项罪行。

尽管驳斥将弹劾川普的呼声，裴洛西强调她不认为川普适合领导国家。民主党在期中选举重新掌控众议院后，裴洛西于1月二度担任众议院议长。

她接受访问时说，「我不认为他」适合当总统。裴洛西说：「我的意思是，在道德、智力与好奇心及智慧上不适合。」

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