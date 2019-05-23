此内容发布于2019年5月23日 下午10:50

（法新社华盛顿23日电） 民主党籍众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）今天表示，美国总统川普对民主党暂时不弹劾他而生气，川普则回骂裴洛西是「疯子南西」，两人连骂带刺互呛，关系降到新低点。

川普和裴洛西连续第2天唇枪舌战。裴洛西稍早质疑川普的精神状况不适任总统职位，还说「为了国家好」，希望川普身旁的人能出手干涉。

自从上个月调查通俄案的特别检察官穆勒（Robert Mueller）发布调查报告后，川普和裴洛西你来我往相互攻讦愈来愈激烈。

裴洛西表示，川普的算盘是让对手启动弹劾程序，然后众议院几乎笃定会通过，然后在共和党控制的参议院被挡下，便可激化他的核心支持群众，以利连任。

她告诉记者说：「白宫巴不得马上弹劾。」

国会正持续调查川普与俄国之间的关系，以及是否有妨害司法等情形，但裴洛西说，对于民主党人迄今未启动弹劾程序，川普总统本人「感到失望」。

她说：「不可避免地，我们可能会走到决定是否要弹劾这一步，但我们目前还没走到这一步。」

裴洛西一再指控川普掩盖事实，且说她希望「他的家人或幕僚或政府人员，为了国家好能够出手干涉」。

川普回应指控时痛斥裴洛西是「疯子南西」，并质疑她的精神状况。他在白宫告诉记者：「她和以前不一样了。她疯了。」

川普描述与裴洛西会面情况时说：「她挥着双手，彻底发疯了。简直是一团糟。」（译者：陈昱婷/核稿：陈亦伟）

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