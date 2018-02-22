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此内容发布于2018年2月22日 上午7:05 最后更新 - 2018年2月22日 -07:05

（法新社首尔22日电） 美国布道家葛理翰昨天以99岁高龄辞世，他生前虽坚决反共，在对全球传达福音之际，也曾多次会晤亚洲共产国家领袖，包括北韩前领导人金日成与前中国国务院总理李鹏。

葛理翰（Billy Graham）于1992年踏足封闭的北韩，成为首位造访的外国宗教领袖。北韩当时仍因苏联解体而深受震撼。

他罕见会见北韩国父金日成、在平壤布道，还在北韩金日成大学演讲。

北韩不允许宗教信仰，而葛理翰在冷战期间和冷战结束后的数十年间，长期在讲道坛上谴责共产主义，但双方对这起访问各有盘算。

金日成的母亲与母系亲戚都是虔诚基督教徒，他也受基督教影响长大；葛理翰则是要为当时的总统老布希传话给对方。

他事后对北韩未来看法乐观，并对美国「新闻日报」（Newsday）说：「我觉得有些改变将会到来。他们失去了苏联支持，我得到的印象是，他们正向其他国家伸出友谊之手。」

然而事与愿违，北韩而后加速发展核武，促使柯林顿政府在1994年认真考虑轰炸北韩核设施。同年度，葛理翰再度踏上北韩土地。

这趟行程为前美国总统卡特数月后访问北韩铺路。卡特会晤了金日成，并协助达成化解核武危机的协议。

首尔北韩大学院大学教授梁茂进表示：「金日成透过葛理翰告诉华府，他想要谈判，而卡特把握此契机。」

葛理翰1988年时也曾造访中国，为中美关系及两国教会「搭桥」。时值邓小平推动改革开放政策，中国经济正改头换面。

当时报导指出，中国国务院总理李鹏与他会面时表示：「我们信仰不同，却不妨碍我们真诚交谈。」

但此后不到一年，中国军队大举镇压天安门广场的抗议活动，李鹏也因此被冠上「六四屠夫」名号。

葛理翰的到访，似乎没能让无神论共产中国对宗教团体更加宽容，至今仍处处防范政府掌控外的有组织活动。（译者：陈乃瑜/核稿：刘学源）

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