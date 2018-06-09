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此内容发布于2018年6月9日 下午9:35 最后更新 - 2018年6月9日 -21:35

（法新社华盛顿9日电） 根据报导，只因为相关负责人忘记登入系统所需的密码，美国佛罗里达州有超过1年期间，未对申请隐密持武的数万人进行全国性背景检查，可能授予若干罪犯合法隐密持武的权利。

「坦帕湾时报」（Tampa Bay Times）报导，隐密持武执照主管机关州农业局的督察长调查发现，农业局自2016年2月到2017年3月未使用美国联邦调查局（FBI）的犯罪资料库，因为雇员忘记登入系统的密码。

报导指出，在那段期间，佛罗里达州申请隐密持武执照的件数「增加的数量前所未见」。2016年6月12日奥兰多（Orlando）夜店枪击造成50人丧命事件，也发生在那段期间。

申请件数自到2015年6月止的会计年度总计13万4000件，2年后升高到27万5000件。

督察长说，忘记密码的相关负责人将问题提报另一名官员，但是并未继续追查这件事。此人已被革职。

共和党籍佛罗里达州农业局长浦特南（Adam Putnam）有意竞选州长，他昨晚发布声明表示，那13个月期间所有申请案的背景检查最后都已执行完毕。

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