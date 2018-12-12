美促安理会硬对伊朗 其他强权却认为对话才重要

此内容发布于2018年12月12日 下午11:20

（法新社纽约联合国总部12日电） 美国国务卿蓬佩奥今天敦促联合国更强硬约束伊朗飞弹发展，伊朗随即反唇相讥，称美国此言只是想卖更多武器；其他强国也不赞同硬对伊朗，认为多加对话才是解决之道。

蓬佩奥（Mike Pompeo）今天前来纽约，出席联合国安全理事会会议讨论伊朗问题。最近伊朗证实测试中程弹道飞弹，主张此举合法且为防卫必要。

蓬佩奥告诉安理会：「如果伊朗继续储备弹道飞弹，我们人民的安全就有危险。」

「如果我们不能再行吓阻，这个区域的冲突恐怕就会升高；如果我们无所作为，就是在告诉其他为非作歹的人，就算他们同样违抗了安理会，也不会受到惩罚。」

蓬佩奥表示，伊朗有「数百枚飞弹，威胁到我们在此区域的伙伴」。他指的是以色列与沙乌地阿拉伯等阿拉伯盟邦。

蓬佩奥也说，联合国对伊朗的武器禁运不应在2020年到期后解除。他呼吁安理会在港口和公海建立「检查和封锁措施」，让伊朗不再能规避武器限制。

蓬佩奥呼吁回到过去的作法，更强硬地限制伊朗发展可携带核武的飞弹，而安理会支持核武协议的决议案措辞也应更为强硬。

伊朗驻联合国副大使哈比（Eshagh Al Habib）随即表示，蓬佩奥当伊朗是威胁，不过是想卖更多「漂亮的武器」。这句话是引川普支持沙乌地阿拉伯的论点，来反讽美国。

哈比表示，伊朗的飞弹并非核弹，伊朗也有必要拥有强大的防御能力。他说，1980至1988年两伊战争期间，伊拉克前独裁者海珊（Saddam Hussein）派出战机炸毁伊朗许多城市，西方强权当时还不是给予支持。

「今天我们听到的是美国另一套谎言，虚构不实、造假与欺骗的话语。」

哈比还提及美国高层官员过去「恶名昭彰的言论」，显然是指美国前国务卿鲍尔（Colin Powell）2003年力促进军伊拉克的说词。

哈比说：「联合国史上，这是头一次看到安理会常任理事国公然惩罚联合国成员，并非因为这些成员违反安理会决议，反倒是因为它们遵守了决议。」

俄罗斯驻联合国大使涅班济亚（Vassily Nebenzia）也谴责试图「煽动反伊朗的歇斯底里行为」，话说得含蓄，但听得出来剑指蓬佩奥。

涅班济亚表示，「没证据显示这些弹道飞弹可携带核弹头」，并说伊朗已「准备对话」。

而曾表示在伊朗问题上和美国目标一致的法国，则呼吁遵守核子协议。

法国大使德拉特（Francois Delattre）表示：「唯有奠基于此，我们才能一同建立适用于这个区域的长期策略。」

「这样的策略不能只限于施压和制裁政策，也得伴随着与伊朗坚定且坦率的对话。」（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

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